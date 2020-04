Claudio Guerrini spopola anche sul web con il one man show “Guerrini viral”

Claudio Guerrini in diretta su Instagram ha successo con un appuntamento fisso, al pari di un programma televisivo, della durata di un’ora.

Nato sull’onda delle tante dirette Instagram che stanno imperversando dall’inizio della nostra quarantena, Claudio Guerrini ha avuto l’idea di creare un appuntamento fisso, al pari di un programma televisivo, della durata di un’ora. Ogni sera a partire dalle 21, Guerrini, volto Rai e speaker di RDS, reduce dal grande successo di critica e pubblico del libro “C’era una (prima) volta” della Rogiosi Editore, si collega con le case di due personaggi dello spettacolo e della comunicazione per raccontare e commentare il nuovo, obbligato, stile di vita degli italiani. Un’ora di informazione, svago, approfondimento e leggerezza che ogni giorno cambia tono e colore a seconda degli ospiti protagonisti.

“Nelle prime tre settimane sono passati a trovarmi, per esempio, Agostino Penna, vincitore dell’ultima edizione di ‘Tale e Quale Show’, che si è esibito in performance live col suo pianoforte; Veronica Gentili, conduttrice di ‘Stasera Italia’ su Rete4, con cui ho analizzato il ruolo del giornalista in questo difficile periodo; Gianluca Mech, ideatore della famosa dieta ‘Tisanoreica’, che ci ha dato consigli per rinforzare le nostre difese immunitarie; la conduttrice, attrice e cantante Carolina Rey, il conduttore di ‘Linea Verde’ Beppe Convertini, l’attrice Chiara Iezzi, i comici Sergio Friscia e Giovanni Vernia – racconta Claudio, aggiungendo: “Ma anche la showgirl e icona sexy Antonella Mosetti, la conduttrice e super modella Elisa D’Ospina, il bomber del Cagliari e della Nazionale Leonardo Pavoletti, i conduttori radio Anna Pettinelli, Federico Vespa, Pippo Pelo e Roberto Ferrari, il primario dei reparti Covid del Policlinico Gemelli Prof Francesco Landi e tanti altri, tra cui personal trainer e nutrizionisti, pronti a dispensare informazioni utili a chi vuole restare in forma anche dentro le mura di casa“.

Un piccolo format iniziato quasi per gioco, che piano piano sta diventando un momento d’incontro per molti spettatori-follower. La media delle visualizzazioni si aggira intorno ai 10.000 contatti per sera. Sono una piacevole parentesi o le prove generali di un nuovo modo di fare intrattenimento? Lo sapremo molto presto.

Nel frattempo, l’appuntamento con il “Guerrini Viral” è ogni giorno alle 21 sul canale Instagram @claudioguerriniofficial.