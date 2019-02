‘Ciao Darwin’: al via gli ultimi casting a Napoli. Ecco come partecipare

Al via l’ultimo casting per ‘Ciao Darwin’ a Napoli per la prossima edizione del programma. Ecco i requisiti e come partecipare.

Il 22 Febbraio 2019 si terranno a Napoli, nella splendida Location Aria 35 in via Giovanni Porzio, 4, (Centro Direzionale di Napoli is. G5 nei pressi dell’uscita della Tangenziale Corso Malta), i casting per la nuova edizione di “Ciao Darwin”, il programma prodotto da Mediaset in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis.

La selezione dei concorrenti sara’ a cura della societa’ di casting e produzioni televisive SDL2005 s.r.l. in collaborazione con l’ Associazione il cui presidente Mario Zifarelli & Crescenzo De Carmine che hanno procurato la location è si sono attivati per la ricerca dei candidati maggiorenni per i provini del casting.

Ecco i requisiti

Tra le figure sono richiesti in particolare: uomini che non siano piu alti di 1 metro e 70cm e donne che non siano piu alte di 1metro e 60cm; persone di cultura (professori, ricercatori, plurilaureati) chi lavora, a vario titolo, nelle TV locali (dagli addetti ai lavori alle Star del palcoscenico, modelli, modelle di bella presenza)

A chi rivolgersi per partecipare

Chi volesse partecipare ai casting può scrivere una mail specificando nome, cognome, eta’, citta’ di residenza e numero di telefono a: m.lanza@sdl2005.it

Per i membri dell’associazione I’M Perfect, Terra del Sud

Presidente Mario Zifarelli & Crescenzo De Carmine e-mail: info@zifarelli. it

Si comunica che i provini sono su convocazione.