Amazon Prime: arriva Celebrity Hunted (reality con vip come Francesco Totti e Fedez), accompagnato dalla misteriosa assenza dei personaggi famosi da Instagram (“Non cercatemi. Devo rimanere in incognito”).

L’ultimo tormentone apparso su Instagram è uno strano messaggio apparso sui profili di numerosi personaggi famosi, come ad esempio Francesco Totti, Fedez, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, fino a Costantino della Gherardesca.

“Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché”, recita l’enigmatico testo del messaggio, divenuto subito virale. Queste parole sono in realtà un promo per Celebrity Hunted, il nuovo reality show targato Amazon Prime e alla cui versione italiana parteciperanno tutti questi vip.

Celebrity Hunted (letteralmente “Caccia alla celebrità”) vedrà in gioco diversi volti famosi, impegnati in una caccia all’uomo singolare. I vip dovranno infatti fuggire da chi è disposto a tutto pur di rintracciarli e catturarli. Sulle loro tracce ci saranno ex poliziotti, ex militari ed esperti informatici. Fedez sarà in gioco insieme all’amico inseparabile Luis Sal (famoso youtuber), mentre la moglie, Chiara Ferragni, aveva già spiegato che il suo Federico, il quale aveva abituato i suoi followers (ben otto milioni e mezzo) a documentare quasi ogni momento della sua giornata, era lontano da casa per lavoro e le mancava.

Francesco Totti è invece attualmente libero da impegni calcistici, dopo che nello scorso giugno ha lasciato la Roma con tanta rabbia e amarezza. L’ex capitano giallorosso potrebbe partecipare a Celebrity Hunted insieme alla moglie Ilary Blasi (attualmente impegnata con Eurogames su Canale 5): sarebbe un anticipo della sit-com che in futuro potrebbe vederli protagonisti.