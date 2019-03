Anticipazioni C’è posta per te: Julia Roberts sarà l’attesissima ospite dell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi.

Julia Roberts a C’è posta per te. Sabato 16 marzo andrà in onda su Canale 5 la nona e ultima puntata del people-show condotto da Maria De Filippi divenuto ormai un classico della tv (essendo giunto all’edizione numero 22).

Anche quest’anno, il programma ha vinto la sfida degli ascolti del sabato sera con Rai 1. Tutte le puntate hanno infatti ottenuto una media di circa sei milioni di telespettatori e il 29% di share, battendo sistematicamente Ora o mai (gara musicale condotta da Amadeus).

Per l’ultima puntata, i telespettatori potranno ammirare come ospite una grande diva di Hollywood, Julia Roberts, protagonista, tra gli altri, della commedia romantica Pretty Woman e di Erin Brockovich – Forte come la verità (film che le è valso l’Oscar nel 2001 come migliore attrice protagonista). L’attrice americana (51 anni splendidamente portati) sarà chiamata a realizzare il sogno di un partecipante alla trasmissione di Canale 5. Per lei non è la prima volta nel programma di Maria De Filippi, visto che aveva già partecipato a C’è posta per te nel 2009.

C’è posta per te, ospiti ultima puntata: ci saranno anche Alessandra Amoroso e Gonzalo Higuain

Ad arricchire la serata, ci saranno inoltre la cantante Alessandra Amoroso (che con la De Filippi ha un rapporto speciale dai tempi di “Amici”) e il calciatore Gonzalo Higuain (attualmente al Chelsea dopo la fallimentare parentesi al Milan).

C’è posta per te tornerà a gennaio 2020, lasciando però spazio a un’altra “creatura” di “Queen Mary”, il serale di Amici, la cui prima puntata andrà in onda sabato 30 marzo.

