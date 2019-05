Canale 5: i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto attendono gli orari estivi delle soap opera.

Con l’inizio della stagione televisiva della estate 2019, i fan si stanno chiedendo se ci saranno variazioni per gli orari (o la sospensione) delle tre soap opera di Canale 5: Il Segreto, Una Vita e Beautiful.

A fine maggio, Uomini e donne di Maria De Filippi andrà in vacanza, mentre Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso chiuderà i battenti venerdì 7 giugno. Al posto dei due programmi andranno probabilmente andranno in onda dei film e delle serie tv.

Come riportato da “Kontrokultura”, al posto del dating show è prevista in palinsesto una nuova soap opera turca: Bitter Sweet- Ingredienti d’Amore (il cui orario dovrebbe quindi essere quello delle 14.45). Per quanto riguarda Il Segreto, Una Vita e Beautiful, le tre soap opera di punta di Canale 5 con ogni probabilità continueranno ad andare in onda al solito orario: alle 13.40 Beautiful, alle 14.10 Una Vita e alle 16.30 Il Segreto.