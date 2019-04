Belen Rodriguez: una story su Instagram fa crescere i rumors sulla presunta gravidanza della showgirl argentina.

Spunta un nuovo indizio “social” sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez, tornata da qualche tempo a far coppia con Stefano De Martino.

Come riportato da “Il Mattino”, in un video su Instagram, pubblicato tra le stories di Belen, le mani dei due innamorati si incrociano sul ventre della showgirl argentina. I due innamorati mostrano le fedi, ma potrebbero anche far intendere che il lieto evento che allargherebbe la famiglia “Demartinez” sia sempre più vicino. Saldando ancora di più questo amore ritrovato e già suggellato da una vacanza in Marocco in compagnia del primo figlio, il piccolo Santiago (6 anni). Che a breve potrebbe abbracciare un fratellino o una sorellina.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: momento d’oro anche sul lavoro

L’arrivo di un bebè sarebbe la ciliegina sulla torta per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che stanno vivendo un momento felice anche sul lavoro.

Se per Belen è ancora una volta mattatrice a Colorado (programma comico di Italia 1), Stefano De Martino si sta invece rivelando splendida rivelazione su Rai 2 con Made in Sud, dove conduce (con Fatima Trotta), canta, balla, fa da spalla comica e interpreta con grande ironia e disinvoltura il personaggio del “torrese” (il quasi 30enne Stefano è infatti originario di Torre Annunziata).