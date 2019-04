Belen Rodriguez: impazzano i rumors su una nuova gravidanza della showgirl argentina (tornata insieme a Stefano De Martino dopo quattro anni).

Impazza di nuovo il gossip intorno a una presunta gravidanza di Belen Rodriguez, tornata da qualche tempo a far coppia con Stefano De Martino dopo la separazione del 2015.

L’indiscrezione rimbalza da Mattino 5, programma condotto da Federica Panicucci, durante il quale l’opinionista Flavia Cercato, commentando le immagini sul compleanno del piccolo Santiago, avrebbe incoraggiato il figlio di Belen e Stefano a godersi i momenti i cui i genitori sono ancora tutti per lui, facendo dunque riferimento a una presunta seconda gravidanza della showgirl: chissà se la famiglia sarà davvero allargata. Inoltre, come fa sapere il settimanale “Chi” nelle chicche di gossip, i due innamorati (che hanno recentemente trascorso romantiche giornate in quel di Napoli) presto faranno i bagagli e partiranno per una seconda luna di miele in Polinesia, mentre il piccolo Santiago rimarrà a casa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: momento d’oro anche sul lavoro

Tutto questo dopo i rispettivi impegni di lavoro, in cui i due innamorati stanno vivendo un momento a dir poco magico. Se per Belen c’è da registrare il ritorno a Colorado (programma comico di Italia 1), Stefano De Martino si sta invece rivelando splendida rivelazione su Rai 2 con Made in Sud, dove conduce (con Fatima Trotta), canta, balla, fa da spalla comica e interpreta con grande disinvoltura il personaggio del “torrese”.