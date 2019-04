Belen Rodriguez: la showgirl argentina e Stefano De Martino sono sempre più vicini dopo la separazione di quattro anni fa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano tornati insieme dopo la separazione del 2015, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali del loro ritorno di fiamma. Negli ultimi tempi, i due sono stati visti spesso insieme, specialmente con al seguito il loro bimbo, Santiago. Un altro indizio della loro reunion arriva da Napoli, dove sono stati a cena nella romantica zona di Marechiaro, in cui la coppia ha trascorso la serata in una famosa trattoria, Cicciotto a Marechiaro. La crisi sembra dunque essere un lontano ricordo, tanto che la showgirl argentina ha anche rimesso l’anello nuziale al dito.

Sia Belen (tornata in tv con Colorado su Italia 1) che Stefano (grande protagonista su Rai 2 con Made in Sud, dove canta, balla, fa da spalla comica e “interpreta” con grande disinvoltura il personaggio del “torrese”) hanno parlato in diverse interviste di forte affetto e stima reciproci, fino a quando non sono arrivate le prime foto insieme, testimonianza di un grande amore ritrovato.

E chissà che la stessa showgirl argentina, dopo aver assistito alle prove dello show di Rai 2 col piccolo Santiago, non possa essere questa sera tra il pubblico dello studio Rai di Napoli per ammirare dal vivo il suo Stefano De Martino.