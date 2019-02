Belen Rodriguez: secondo quanto rivelato da Alfonso Signorini, la showgirl argentina e Stefano De Martino (che sarebbero tornati insieme dopo quattro anni) starebbero pensando a un secondo figlio.

Impazza il gossip intorno a una presunta gravidanza di Belen Rodriguez, tornata da qualche tempo a far coppia con Stefano De Martino dopo la separazione del 2015.

Stando a quanto rivelato da Alfonso Signorini, i due starebbero anche pensando di allargare la famiglia con la nascita di un secondo figlio, dando così un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago.

A Domenica In, infatti, il direttore di Chi ha rilasciato le seguenti e sibilline parole: “Insieme stanno lavorando per rendere più solido il loro rapporto e io non posso che augurargli tutto il bene… Salute e figli maschi, ma anche femmine”.

Si attendono sviluppi sulla vicenda, mentre la notizia della possibile gravidanza di Belen è ovviamente diventata virale sui social.

Stefano De Martino su Belen: “L’unione familiare ci sarà sempre a prescindere dalle situazioni sentimentali”

A colpire la conduttrice Mara Venier, come anche il pubblico a casa, sono stati soprattutto una serie di scatti pubblicati dal settimanale “Diva e donna”, nei quali Stefano si trova in aeroporto e si scambia abbracci e saluti affettuosi con Belen. Il ballerino di Torre annunziata (che dal 4 marzo condurrà Made in Sud su Rai 2) ha spiegato di aver lavorato molto per arrivare a questo tipo di rapporto familiare: “Per me e Belen è sempre così, non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la mamma di mio figlio. L’unione famigliare –ha dichiarato De Martino– ci sarà a prescindere dalle situazioni sentimentali, non può far male a nessuno. L’amore non è mai sprecato. Ci sono tante forme di amore, anche solo stare al fianco di una persona. Quando ti ritrovi insieme a una famiglia è un punto di arrivo”.