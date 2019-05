Canale 5: ecco gli orari estivi di trasmissione delle soap Beautiful, Una Vita e Il Segreto.

Con l’inizio della stagione televisiva dell’estate 2019, i fan delle soap opera targate Mediaset, ovvero Beautiful, Il Segreto e Una Vita, attendono gli orari di trasmissione su Canale 5.

La prima variazione è che esse saranno trasmesse solo dal lunedì al venerdì, non più dunque il sabato e la domenica.

Lunedì 3 giugno, inoltre, partirà una programmazione temporanea che vedrà delle puntate molto lunghe di Una vita, ma presto la telenovela spagnola tornerà alla sua durata normale perché nel pomeriggio di Canale 5 arriverà la nuova fiction turca “Bitter sweet, ingredienti d’amore”.

Beautiful, Una vita, Il segreto: gli orari della prima settimana di giugno su Canale 5

Come riportato da “Tvsoap”, da lunedì 3 a venerdì 7 giugno, Beautiful sarà trasmessa alle 13.40, seguita alle 14.10 da una puntata “monstre” di Una vita, della durata di ben due ore (prendendo il posto di “Uomini e donne”). Alle 16.20, dopo la pillola del Grande Fratello, consueto appuntamento con Il segreto.

Il segreto e Una vita: il serale su Rete 4 passa al sabato

Se su Canale 5 le soap andranno in vacanza nel fine settimana, discorso diverso per Rete 4, almeno per il sabato, nuova collocazione per la versione serale delle soap al posto del martedì. Sia sabato 1 giugno che sabato 8 giugno, la versione serale de Il segreto andrà in onda alle ore 21.25, seguito da Una vita alle ore 22.30.

Sempre su Rete 4, nessuna variazione per Tempesta d’amore: la soap tedesca ambientata all’hotel Furstenhof continuerà ad andare in onda ogni sera (alle 19.50 dal lunedì al venerdì e alle 19.30 nel fine settimana).