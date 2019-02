Anticipazioni Beautiful: Matthew Atkinson interpreterà il figlio di Ridge Forrester al posto di Pierson Fodè (che non ha rinnovato il contratto).

New entry nel cast di Beautiful, dopo che vari cambiamenti sono già avvenuti in passato (su tutti l’arrivo nei panni di Ridge Forrester di Thorsten Kaye al posto del “leggendario” Ronn Moss).

Come riportato dal portale “Soap Opera Digest”, stavolta sarà Thomas Forrester ad avere un “cambio di volto”. Dopo l’addio di Pierson Fodè, che non ha voluto rinnovare il contratto per dedicarsi ad altri impegni lavorativi, i produttori della soap americana hanno scelto Matthew Atkinson, attore classe 1987, con alle spalle già diverse esperienze televisive (One Tree Hill, CSI, Jane stilista per caso e The Middle).

Tra le soap opera, dal 2014 al 2015 Atkinson ha già recitato in Febbre d’amore (dove interpretava il ruolo di Austin Travers). Prima di Fodè ed Atkinson, Thomas Forrester era stato già interpretato da Patrick Dorn, Drew Tyler Bell ed Adam Gregory.

Il “nuovo” Thomas debutterà nelle puntate americane a metà marzo (che in Italia verranno trasmesse dopo l’estate): la prima scena sarà con Thorsten Kaye e Hunter Tylo, ovvero Ridge e Taylor, genitori di Thomas Forrester.