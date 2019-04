Anticipazioni Beautiful di sabato 13 e domenica 14 aprile: minacce sul web ad Hope, mentre Bill va a trovare Steffy per chiederle scusa.

Ecco le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda sabato 13 e domenica 14 aprile 2019. Nella puntata di sabato 13 aprile (Canale 5, ore 13.40), Liam e Thorne continuano ad preoccupati per alcune velate minacce rivolte a Hope, apparse sul sito internet di Hope for the Future. Nella puntata di domenica 14 aprile (Canale 5, ore 14.00), Bill Spencer va a trovare Steffy e le chiede scusa per tutto il male che le ha fatto. Il potente uomo d’affari le promette poi che da ora in avanti non la ricatterà più e che dunque non minaccerà più di denunciare la madre Taylor.