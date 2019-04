Anticipazioni Beautiful da domenica 7 a sabato 13 aprile: Steffy salverà la madre dal carcere (cedendo dunque al ricatto di Bill).

Arrivano altre anticipazioni sulle puntate di Beautiful (Canale 5, ore 13.40) da domenica 7 a sabato 13 aprile 2019, riportate da “Tvsoap”.

Oltre a ciò che era già noto, si sa ora che Steffy Forrester salverà Taylor dal carcere, cedendo al ricatto di Bill Spencer, pronto a tutto per separarla da Liam, visto che l’imprenditore ha costretto la ragazza a posticipare le nozze per evitare che la madre venisse arrestata. Le sue motivazioni sorprenderanno anche lo stesso Liam, che aveva finalmente deciso di mettere da parte il rancore per iniziare una nuova vita con Steffy. E se da un lato questo sarà l’inizio di problemi anche peggiori, dato che Liam commetterà un errore imperdonabile dimostrando di essere ancora interessato a Hope (la quale scoprirà di aspettare un bambino dal giovane Spencer), dall’altro la situazione di Taylor continuerà ad essere complicata, considerando che in qualsiasi momento Bill potrebbe portare a termine la sua vendetta. Tuttavia, quest’ultimo si pentirà del ricatto, tranquillizzando Steffy: il gesto di Taylor non verrà mai svelato.

Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre la verità su Taylor

Eppure la questione tornerà alla ribalta successivamente, visto che sarà lo stesso Liam ad informare Hope che era stata Taylor a sparare a Bill. La giovane ne parlerà poi con Brooke, che a sua volta si precipiterà come una furia dalla sua ex rivale in amore, dicendole che merita di finire in carcere. A questo punto sarà proprio Ridge ad intervenire per risolvere la questione e proteggere Taylor anche davanti alle accuse di Brooke. Non ci saranno quindi conseguenze penali, ma sia Brooke che Hope resteranno convinte che Taylor debba rimanere lontana dalla loro vita e da quella della bambina in arrivo.