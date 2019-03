Anticipazioni Beautiful da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2019: prima delle nozze di Liam e Hope, Wyatt confesserà al fratello il finto tradimento di Steffy con Bill.

Ecco le anticipazioni delle puntate di Beautiful (Canale 5, ore 13.40) da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2019, riportate dal sito “Blastingnews”. Liam e Steffy scelgono il nome per la loro bambina: si chiamerà Kelly, come la madre di Liam morta prematuramente. La discussione si sposta sulle imminenti nozze e la richiesta della Forrester di “non correre troppo”. Chiederà a Liam di attendere almeno fino al parto, ma lui resterà fermo nella convinzione di sposare Hope.

Successivamente anche Ridge cercherà di convincerlo a non commettere un errore del quale potrà pentirsi: gli parlerà della rispettabilità di Steffy e del fatto che già in passato siano state raccontate molte menzogne per separare la figlia dall’uomo che ama. Eppure anche le parole dello stilista non daranno alcun risultato. Wyatt è pieno di sensi di colpa alla vigilia delle nozze di Liam con Hope. Il figlio di Quinn ha scoperto che Bill ha mentito, facendogli credere di essere ancora l’amante di Steffy. Saprà di dover raccontare tutta la verità al fratello per fare in modo che non commetta un errore del quale potrà pentirsi. Ma allo stesso tempo si troverà a valutare anche i lati positivi di questa vicenda, a partire dalle richieste di Katie, convinta che Hope e Liam siano nati per stare insieme.

I dubbi aumenteranno nel giorno delle nozze e quando tutto sarà pronto per il “sì”, Wyatt racconterà l’inganno a Liam: Steffy non lo ha tradito ma si è trattato dell’ennesima cattiveria di Bill per separare il figlio dalla ex moglie.

A questo punto Liam vivrà un momento di forte turbamento, ma sarà Hope a dargli tempo per schiarirsi le idee. Le nozze verranno annullate, almeno per il momento, mentre Liam verrà raggiunto da Steffy che avrà per lui una importante richiesta.