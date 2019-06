Beautiful, puntate americane: un nuovo matrimonio per Hope

Beautiful, anticipazioni puntate americane. Arrivano le prime immagini di un nuovo matrimonio tra Hope e Thomas.

Arrivano le anticipazioni delle prossime puntate americane della soap opera Beautiful. Da queste anticipazioni scopriamo che è in procinto di verificarsi un nuovo matrimonio ma non sappiamo ancora con certezza chi saranno gli sposi.

Infatti dalle immagini sappiamo solo che l’officiante della cerimonia sarà Carter. Sembra piuttosto probabile però che il matrimonio sia tra Hope e Thomas. La notizia ha molto sorpreso i fan, convinti che la ragazza fosse destinata a Liam.

Vediamo adesso cosa ci dicono le anticipazioni di Beautiful più nel dettaglio.

La vicenda del matrimonio tra Hope e Thomas ha delle radici molto profonde. Tutto inizia quando Hope e Liam hanno perso il bambino che aspettavano: la bambina infatti nasce morta. O almeno questo è quello che credono tutti.

Hope quindi decide di lasciare Liam per permettergli di farsi una vera famiglia proprio con Steffy. Lei nel frattempo si è avvicinata a Thomas e a suo figlio Douglas, tanto da voler diventare una mamma per il bambino.

Questo perchè Caroline, mamma di Douglas e compagna di Thomas, ha perso la vita. Vi dicevamo che tutti credono che la bambina di Hope e Liam sia morta, ma non è cosi. In realtà Beth, questo il nome della bambina, viene adottata da un’inconsapevole Steffy.

Gli unici a sapere la verità sono Zoe, Xander, Florence e lo stesso Thomas. Quest’ultimo non vorrebbe rivelare la verità a Hope perchè sa che in quel caso lei tornerebbe di corsa da Liam. Per questo decide di tenere il segreto.