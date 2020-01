Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 febbraio. Rovistando a casa Fulton Zoe trova i documenti dell’adozione della piccola Beth.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 3 al 9 febbraio. In queste puntate vedremo il primo incontro di Hope con la figlia Beth, senza che però lei sappia la verità.

Ricordiamo infatti che gli unici a conoscenza che la piccola Phoebe, questo il suo attuale nome, sia in realtà la figlia di Hope e Liam sono solo il dottor Reese e Flo. Questo fino a quando Zoe non trova i documenti dell’adozione.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Hope confiderà alle zie di sentirsi molto meglio dopo aver preso in braccio la piccola Phoebe. Donna racconterà alla nipote ciò che faceva Katie quando da piccole giocavano a puzzle.

Hope si meraviglierà quando scoprirà che Katie da piccola aveva i capelli biondi. Liam interromperà le loro conversazioni e Hope gli dirà che la piccola Phoebe ha risvegliato in lei la voglia di diventare mamma.

Wyatt e Sally trascorreranno un po’ di tempo con le nipotine e il giovane Spencer noterà che le due sorelline si assomigliano tantissimo. Zoe si recherà nell’ex appartamento di suo padre e inizierà a rovistare tra i cassetti di Florence.

Hope crollerà dopo aver passato un po’ di tempo con la piccola Phoebe. La giovane Logan sarà convinta che non diventerà mai madre, ma Steffy la ammonirà. Quest’ultima le dirà che deve avere solo pazienza e che presto tutto si sistemerà. Dopo aver discusso animatamente con Flo, Zoe racconterà tutto a Xander. Il ragazzo resterà di stucco quando scoprirà che nella vicenda è implicata il loro capo, cioè Steffy Forrester.

Brooke coccolerà Ridge e lo ringrazierà per l’enorme supporto che sta dando a Hope e Liam. D’un tratto, arriverà Hope e si commuoverà nel trovare la casa pulita, ordinata e piena di fiori.

Inoltre, confiderà alla madre di sentirsi molto bene quando sta con la piccola Phoebe. Brooke e Ridge si mostreranno preoccupati per come Hope sta superando il recente lutto. Entrambi saranno convinti che la moglie di Liam abbia scambiato Phoebe per Beth.

Tra gli effetti personali della misteriosa Fulton, la modella troverà i documenti dell’adozione e resterà a bocca aperta. Chiederà a Flo se la bambina adottata da Steffy è la figlia di Reese, ma la donna negherà tutto.

Rileggi le anticipazioni di Beautiful.