Beautiful, anticipazioni dal 1° al 6 aprile. Il matrimonio tra Liam e Steffy è rimandato a causa dell’intervento di Bill.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful dal 1° al 6 aprile. In queste puntate vedremo come Bill costringerà Steffy a rimandare il matrimonio con Liam perchè non si è ancora arreso a lasciarla andare.

Il tutto minacciandola di mandare in prigione Taylor se non rimanderà il matrimonio. Contemporaneamente Hope si riavvicinerà a Liam, consapevole di essere il padre del bambino che la donna porta in grembo.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Hope e Liam si incontrano per avere un chiarimento. Decidono che è arrivato il momento di dirsi addio. La serenità di Kelly è prioritaria per loro. Tuttavia, Hope non riesce a nascondere il proprio dolore. Wyatt e Sally vogliono darsi una possibilità e così, iniziano a frequentarsi. Maya non accetta che suo cugino frequenti Emma. Non si fida di quella ragazza dopo che l’ha sorpresa a scattare foto ai modelli della nuova collezione.

Bill è disperato. Non accetta che Steffy voglia sposare Liam. Prova a convincerla a mandare all’aria il matrimonio. Tenta di insinuare in lei il dubbio che il giovane sia ancora innamorato di Hope. Steffy non ha alcuna intenzione di starlo a sentire. Incapace di ottenere ciò che vuole, Bill ricorre alle maniere forti. Minaccia Steffy. Se sposerà Liam, Taylor finirà in prigione per aver sparato a Bill.

Le minacce di Bill hanno l’effetto sperato: Steffy cede e rimanda le nozze.

Steffy è sconvolta. Si sente schiacciata dalle minacce di Bill. Non vuole che sua madre, già tanto fragile, debba finire in prigione. Non riuscirebbe mai a sopravvivere. Dall’altra parte, però, le sembra impossibile dover rinunciare a Liam. Intanto, Justin viene a sapere che Bill sta ricattando Steffy. Sperava che Spencer cambiasse atteggiamento ma a quanto pare è sempre l’uomo spietato di un tempo.

Hope non riesce a stare alla larga da Liam. Al contrario, chiede al giovane di tornare a lavorare insieme. Per correttezza nei confronti della sua futura moglie, Liam preferisce parlarne prima con Steffy. Quest’ultima ha altro per la testa. La Forrester, infatti, chiede al

Bill continua a costringere Steffy a prendere tempo. È convinto che prima o poi riuscirà a convincerla ad accettare la sua proposta di matrimonio. Hope, intanto, sente la mancanza di Liam ed è sempre più depressa. Bill si reca da Brooke e tenta di portarla dalla sua parte. Le fa credere che la cosa più giusta da fare sia spingere perché Liam e Hope si sposino.

Wyatt e Sally si scambiano il primo bacio. Quinn, che gira sempre attorno al figlio, li sorprende insieme. Wyatt le spiega che la sta ospitando a casa sua perché è in un momento di difficoltà dato che Thomas l’ha lasciata. Il giovane è pronto a prodigarsi per lei. Così, si reca da Eric e gli chiede di assumere Sally e darle una possibilità di rialzarsi.