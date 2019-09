Beautiful, anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre. Bill finalmente si sveglia dal coma e dichiara il suo amore a Brooke.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate italiane di Beautiful, dal 29 settembre al 5 ottobre. In queste puntate vedremo Bill risvegliarsi dal coma circondato da amici e familiari. L’uomo sorprende tutti dichiarando il proprio amore per Brooke.

Quin acconsente che il matrimonio di Pam con Charlie si celebri in casa sua. Nonostante questo le due donne arriveranno al punto di rottura ed avranno una lite furiosa. Eric e Ridge credono che il cambiamento di Bill sia solo per riconquistare Brooke.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Wyatt, Liam, Thorne, Brooke e Katie sono riuniti attorno al capezzale di Bill. Anche Thorne, che non ha mai avuto un buon rapporto con l’imprenditore, sembra sinceramente preoccupato per lui. Spencer è ancora in coma, ma Thorne si dice pronto a fare tutto il possibile per riconciliarsi con lui e creare un clima sereno per Will.

Bill apre gli occhi. La prima cosa che vede è il volto di Brooke. Ridge riflette su quanto accaduto. Pian piano si fa largo in lui la certezza di aver fatto un grosso errore. Non solo ha rischiato di togliere la vita a una persona, ma ritiene che ora Spencer sia avvantaggiato nella conquista di Brooke Logan.

Bill Spencer apre gli occhi. Dopo aver visto il volto di Brooke, Spencer non riesce più a trattenersi e le dichiara il suo amore. Poi, le assicura di essere cambiato. Per dimostrarglielo, evita di creare ulteriori tensioni con Ridge e sostiene che la caduta sia stata accidentale. Non ha intenzione di sporgere denuncia.

Il gesto di Bill sorprende tutti. L’uomo, un tempo rancoroso e vendicativo, sembra pronto a seppellire l’ascia di guerra. Quasi tutti sono convinti che il suo cambiamento sia sincero. Ridge è l’unico a non credere al suo improvviso altruismo. Brooke Logan lo invita ad ammirare un uomo come Bill.

È arrivato il giorno delle nozze di Charlie e Pam. Finalmente Quinn sembra volere andare incontro alla sorella di Stephanie. Così, acconsente a far celebrare le nozze nella sua casa. Eric è orgoglioso di sua moglie e felice della sua decisione di fare un passo indietro.

Eric e Ridge non credono al cambiamento di Bill. Sono certi che Spencer stia solo recitando la parte dell’uomo cambiato ma che stia nascondendo un secondo fine. Pensano che il suo scopo sia quello di riconquistare Brooke. Bill viene dimesso dall’ospedale e può finalmente tornare a casa.

Quinn e Pam, che sembravano aver raggiunto un punto di incontro, hanno una lite furiosa. Eric interviene e tenta di separarle. Steffy è indaffarata con i preparativi della sfilata. Tutto il team della Forrester lavora giorno e notte per realizzare l’evento.