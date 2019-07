Beautiful, anticipazioni dal 1° al 5 luglio. Ridge deve scegliere tra la linea di abbigliamento di Steffy o quella di Hope.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 1° al 5 luglio. In queste puntate vedremo Ridge davanti ad una difficile scelta. Dovrà infatti decidere se sponsorizzare la linea di abbigliamento di Steffy o quella di Hope.

La questione lascerà il segno anche nella sua vita privata oltre che quella professionale. Infatti questa scelta porterà a dei momenti di forte tensione anche con Brooke, sopratutto perchè sceglierà la linea della propria figlia e non della figlia di Brooke.

Vediamo adesso le anticipazioni della trama di Beautiful più nel dettaglio.

Il rapporto tra Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) è sempre più segnato dalle incomprensioni. Certo, l’attrazione e la passione nella coppia storica della soap non sono venute meno.

Ma quando entrano in gioco gli affetti personali e questi si mischiano con la gestione degli affari di famiglia, allora la situazione cambia. Ridge è chiamato a scegliere tra la linea “Intimates” gestita da sua figlia Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e la “HFTF”, che fa capo a Hope (Annika Noelle), la figlia di Brooke.

Entrambi i brand stanno funzionando, ma la Forrester non ha sufficienti risorse per investire in eguale misura su entrambe le linee. Gli sforzi economici dell’azienda si concentreranno su una sola.

La scelta, alla fine, cade su “Intimates” e il sospetto che Ridge abbia fatto dei favoritismi nei confronti di Steffy è più che concreto. Prima che il padre annunciasse la decisione, infatti, la giovane Forrester è passata a trovarlo, sostenendo la propria causa.

Una conversazione che Brooke, non vista, ha ascoltato da dietro la porta. E adesso è pronta a far sentire le ragioni di sua figlia.