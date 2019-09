Beautiful, anticipazioni dal 22 al 28 settembre. Dopo una lite a causa del bacio a Brooke, Ridge manda in coma Bill.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 22 al 28 settembre. In queste puntate vedremo le conseguenze del bacio che Bill ha dato a Brooke. Conseguenze più gravi di quello che ci aspettavamo.

Ridge va da Bill per chiedere spiegazioni. La loro discussione degenera e Ridge manda in coma Bill facendolo precipitare dal balcone. Intanto Liam e Hope scoprono il sesso del nascituro.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

La discussione tra Ridge e Bill sul bacio dato da quest’ultimo a Brooke degenera in una violenta rissa, che avrà pesanti conseguenze. Katie e Brooke, ignare delle pesanti conseguenze della lite tra Bill e Ridge, confidano che tutto si risolva pacificamente.

Liam e Hope scoprono il sesso del nascituro. Nella colluttazione tra Ridge e Bill, quest’ultimo cade dal balcone di casa sua e viene trasportato d’urgenza in ospedale. Appreso l’accaduto, Brooke litiga con Ridge.

Bill è in coma dopo essere precipitato dal balcone. Tutti sono riuniti in ospedale, e Wyatt e Liam chiedono spiegazioni a Ridge, che cerca di difendersi dalle accuse. In ospedale arriva il detective Sanchez per indagare sull’accaduto. Liam e Wyatt, a turno, si confidano con Bill, benché incosciente.

Alla Forrester, Charlie non riesce a distrarre Pam dalle parole che Quinn ha pronunciato, suggerendogli di non sposarla in quanto pazza. Eric assiste al diverbio tra Pam e Quinn nato a causa del ritratto di Stephanie. Pam, durante la lite, rivela ad Eric che Quinn ha consigliato a Charlie di non sposarla.