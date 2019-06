Beautiful, anticipazioni dal 24 al 28 giugno. Dopo il malore di Hope i medici non rilevano il battito del bambino che aspetta.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful dal 24 al 28 giugno. Grande paura per Hope e per il suo bambino: subito dopo il malore accusato dalla donna i medici non riescono a rilevare il battito del suo bambino.

Fortunatamente ulteriori controlli dimostreranno che il bambino sta bene, con grande gioia dei futuri genitori e delle rispettive famiglie. Proseguono le liti e le discussioni tra Katie e Bill per l’affidamento del figlio.

Vediamo adesso le anticipazioni delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Thorne promette a Katie di stare sempre al suo fianco. Sosterrà la sua fidanzata anche durante la battaglia legale per ottenere la custodia esclusiva di Will. Bill Spencer, intanto, ha promesso a Katie che le farà la guerra pur di non vedersi portare via suo figlio. Hope, dopo il malore, fa dei controlli. Durante l’ecografia, non si riesce a rilevare il battito del cuore del bebè.

Dopo un attimo di panico, finalmente si sente il cuoricino del bambino battere. Hope è al settimo cielo. Il suo bebè è perfettamente sano. Finalmente i medici possono assicurarle che la gravidanza non è a rischio. Steffy, intanto, riflette sulla sua decisione di condividere Liam con Hope. Katie compie il primo passo per chiedere la custodia esclusiva di Will.

È un momento delicato per la Forrester Creations e Ridge si vede costretto a fare delle scelte importanti. Ha intenzione di ridimensionare l’azienda così convoca l’assemblea. Purtroppo dovrà prendere una decisione difficile. Dovrà scegliere se eliminare la ‘Hope for the future’ o la collezione di Steffy ‘Intimates’.

Brooke Logan non è affatto contenta della scelta che Ridge si troverà a fare. Affronta il marito e si scaglia contro di lui. La donna, infatti, è certa che l’imprenditore abbia già ben chiaro quale collezione salvare. Ritiene che sia pronto a penalizzare la linea ‘Hope for the future’, per favorire quella creata dalla figlia Steffy. Non permetterà che ciò accada.

Ridge è con le spalle al muro. Non sa a quale delle due linee di produzione rinunciare. Se puntasse sulla ‘Hope for the future’ a scapito della ‘Intimates’, la figlia Steffy potrebbe viverlo come un tradimento. Se al contrario, scegliesse di continuare a investire sulla ‘Intimates’ a scapito della linea di Hope, Brooke non glielo perdonerebbe mai.