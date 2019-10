Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 ottobre. Mentre Bill riprende in mano la sua vita, il ritorno di Taylor minaccia tutti.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful dal 21 al 27 ottobre. In queste puntate assistiamo alle conseguenze del cambiamento di Bill: Katie gli concede la custodia congiunta di Will, mentre si riavvicina anche agli altri membri della famiglia.

A sconvolgere la pace appena ritrovata, e quella di molti altri personaggi, ci pensa il ritorno di Taylor. La donna si dimostra subito aggressiva nei confronti di Bill e di Hope, tanto che Liam le rivela che è stata proprio lei a sparare al padre.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Bill chiede perdono ai figli per averli fatti soffrire in passato. Katie concede a Bill la custodia congiunta di Will. Lui la ringrazia e ribadisce di essere cambiato.

Bill dice a Katie che potrà sempre contare su di lui. Poi promette a Will che saranno di nuovo una famiglia. Steffy chiede a Hope di superare le loro divergenze.

Taylor è tornata in città e Steffy è molto felice perché crede che la madre, dopo essersi fatta curare, stia molto meglio. Liam però ha appena scoperto che Taylor ha sparato al padre…

Taylor fa visita a Bill in ufficio: prima lo prega di non denunciarla alla polizia, poi però lo aggredisce nuovamente. Dopo si reca anche da Hope e assume il medesimo comportamento minaccioso con la figlia di Brooke.

Taylor rientrata in città, sembra voler pareggiare i conti. In particolare è arrabbiata con Hope e la accusa di comportarsi esattamente come sua madre. Bill è preoccupatissimo per la situazione.

Bill è preoccupato per il ritorno di Taylor, così come Liam che, certo dell’instabilità della donna, svela a Hope che è stata lei a sparare a Bill.

Taylor condivide le sue ansie con Ridge e poi rinfaccia a Hope e a Brooke di aver distrutto la famiglia di Kelly.