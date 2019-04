Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 21 al 27 aprile. Steffy e Liam discutono del matrimonio e della gravidanza di Hope.

Anticipazioni della trama della puntata di Beautiful dal 21 al 27 aprile. Ricordiamo che la soap opera di Canale 5 non andrà in onda in due giorni della prossima settimana. Il 22 aprile e il 25 aprile.

In queste puntate vedremo Steffy e Hope contendersi Liam. Il ragazzo progetta di sposarsi con la prima ma ha messo incinta la seconda. Cosa accadrà? Inoltre vediamo i primi passi di Zoe, un nuovo personaggio destinato ad avere un ruolo nella vicenda.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Alla Forrester, Wyatt ha incaricato una bella ragazza, Zoe, di realizzare un murales. Liam si giustifica con Steffy dicendo che si è trattato di una gravidanza non cercata.

Steffy chiede a Liam se a causa della gravidanza di Hope, abbia cambiato idea sulle nozze. Poi Liam va a trovare Hope: ha bisogno di tempo per riflettere sulla situazione.

Xander ed Emma pranzano al Bikini e, grazie ad una foto postata su Instagram da Emma, Zoe li localizza e li raggiunge al locale, di nascosto.

Maya dice al padre, Julius, di temere che Xander nasconda qualcosa perché ha falsificato il suo numero di previdenza sociale. Poi Xander fornisce a Maya una spiegazione dei fatti.

Sally viene accusata da Thorne di aver postato minacce contro Hope e viene allontanata dalla Forrester.