Beautiful, anticipazioni dal 20 al 26 maggio. Dopo il passo indietro di Steffy, Liam decide di proporre a Hope di sposarlo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 20 al 26 maggio. In queste puntate vedremo Hope accettare la proposta di matrimonio che Liam le ha fatto. I due hanno avuto il via libera a continuare la loro relazione dalla stessa Steffy.

La donna ha infatti deciso di non accettare l’accordo offerto da Bill e ha accettato che la sua relazione con Liam si interrompesse in favore di Hope. Dopo il successo ottenuto alla sfilata, Zoe sta per entrare a far parte dello staff della Forrester.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Thorne, non può che constatare il grande successo ottenuto da Zoe alla sfilata della Forrester, questo lo costringe a offrire un lavoro alla modella. Steffy affronta Liam e Hope e, lasciando sconvolti entrambi, li informa di volersi “ritirare” dalla competizione e consegna a Hope l’anello di Liam.

Steffy ribadisce a Liam di essere certa della decisione presa. Thorne conferma che Zoe diventerà presto un membro dello staff Forrester, ed Emma decide di affrontare la sua rivale.

Liam è consapevole di dover riconquistare la fiducia di Hope e cerca di rassicurarla.Hope, rasserenata dalle parole di Liam, accetta finalmente di sposarlo. Bill resta sorpreso dalla inaspettata visita del figlio. Lo Spencer senior sa di non avere alcuna scusa per quanto ha fatto: ha distrutto la famiglia di Liam.

Ridge, preoccupato, domanda a Steffy se è veramente disposta a rinunciare a Liam, e lei conferma. Zoe ringrazia Xander per esserle stato vicino e per averle offerto il suo appoggio e si lascia abbracciare e consolare da lui.