Beautiful, anticipazioni dal 18 al 24 maggio. Dopo una lunga riflessione Sally e Wyatt raggiungono la decisione di lasciarsi.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 18 al 24 maggio. In queste puntate scopriamo che Sally e Wyatt decidono di separarsi. Nonostante sia convinta della decisione, Sally avvisa Quinn che è solo momentanea.

La ragazza, infatti, è ancora innamorata di Wyatt e non ha intenzione di arrendersi. Inoltre Liam affronta Thomas, che sta cercando di separarlo da Hope. Liam ribadisce che Steffy è il passato e Hope è la donna che ha sposato.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Quinn chiede ad Eric se un eventuale trasferimento di Shauna e Flo a casa Forrester lo trova d’accordo ed Eric, dopo aver riflettuto per un momento, si dice favorevole.

Nel frattempo Sally discute con Thomas, dopo avergli rivelato i suoi piani. La donna è sempre più convinta di aver fatto bene a lasciare la casa di Wyatt, mentre Thomas la pensa diversamente.

Sally affronta Quinn e le dice di amare ancora Wyatt anche se ha deciso di allontanarsi per un po’, ma l’avverte che non si darà per vinta. Nel frattempo tra Wyatt e Flo rinasce la passione.

Liam affronta Thomas, accusandolo di aver manipolato Hope mentre lui si trovava a Parigi per far visita a Steffy ed alle bambine. Liam ribadisce ancora una volta che Steffy appartiene al suo passato, mentre Hope è la donna che ha sposato. E non ha alcuna intenzione di separarsi da lei.

Zoe ricorda a Flo il loro patto. Sebbene sia dispiaciuta per il dolore che prova Hope, il segreto sullo scambio delle culle architettato dal dottor Reese con la complicità della figlia di Shauna deve rimanere tale.

Zoe è sempre preoccupata per le ripercussioni che lo scambio delle neonate potrebbe avere su suo padre, il ginecologo Reese, per cui è davvero disposta a tutto per permettere che tale evento non venga mai a galla.

La piccola Beth sembra così destinata a restare con Steffy, che ignara che si tratti della bambina di Hope e Liam l’ha accolta a braccia aperte nella sua casa, contenta di aver dato alla piccola Kelly la sorellina a lungo desiderata.

Quello che Steffy ignora è che si tratta della vera sorellastra di Kelly, in quanto Phoebe, la bambina che lei crede figlia di Flo, è in realtà Beth, la bambina che Liam e Hope credono morta.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.