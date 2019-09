Beautiful, anticipazioni dal 15 al 21 settembre. Ridge è furioso dopo aver saputo del bacio tra Bill e Brooke.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful dal 15 al 21 settembre. In queste puntate assisteremo alle conseguenze del bacio tra Brooke e Bill. Ridge sarà infatti furioso e sconvolto.

Nel frattempo Wyatt otterrà il posto per cui Steffy lo aveva consigliato. Nonostante ciò Quinn non sarà troppo contenta, intimorita dalla possibilità che Bill non accetti la cosa e reagisca male.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Wyatt diventa il direttore dei social della Forrester Creations, come proposto da Steffy. Quinn, inaspettatamente, non è per nulla felice del nuovo lavoro del figlio, anzi è molto preoccupata. La Fuller teme che Bill non accetti questo suo incarico e reagisca male. Intanto, Ridge dopo la notizia sul bacio tra Brooke e lo Spencer appare furioso e sconvolto.

Brooke chiede a Ridge di parlare. La Logan spiega al marito di aver rivelato a Katie quanto realmente accaduto durante il processo legato alla custodia esclusiva di Will. Ma il Forrester, invece, vuole delle spiegazioni sul bacio che lei si è scambiata con Bill. Brooke cerca subito di rassicurarlo, ammettendo di non aver ricambiato il gesto dello Spencer.

Durante una riunione, Steffy informa Hope di aver assunto Wyatt alla Forrester Creations. La giovane Logan si dice d’accordo e appare felice per questa decisione. In un momento difficile, Bill si confida con Wyatt, a cui confessa che i sentimenti nei confronti di Brooke non si sono mai spenti. Pertanto, spera di poter ricostruire una relazione con lei.

Bill ha ormai imparato la lezione e non intende trascurare più Will. Dunque, coglie qualsiasi occasione per trascorrere del tempo con il bambino, il quale appare molto più felice. Dall’altra parte, Thorne non è affatto contento della situazione, in quanto non si spiega come Katie dia la possibilità al suo ex marito di vedere spesso Will.

Charlie e Pam annunciano che si sposeranno a breve.

Charlie e Pam intendono compiere finalmente il grande passo. Infatti, l’uomo chiede la mano alla sua amata. I due annunciano le loro nozze. Nel frattempo, Bill dimostra di non avere intenzione di smettere di corteggiare Brooke. Così, la raggiunge al ristorante Il Giardino e le spiega di tenere molto a lei.

Ridge appare sempre più ansioso quando nota che Bill è sempre più vicino a Brooke. Il Forrester non accetta la presenza del suo nemico nella vita della Logan. Quest’ultima gli assicura, nuovamente, di non avere intenzione di cedere al corteggiamento dello Spencer. Le sue parole, però, sembrano non convincere il padre di Steffy.

La famiglia Forrester sta vivendo dei sentimenti contrastanti: da una parte appaiono tutti felici per l’annuncio del matrimonio di Pam e Charlie e dall’altra continuano a crearsi tensioni per il bacio che c’è stato tra Brooke e Bill.