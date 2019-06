Beautiful, anticipazioni dal 17 al 21 giugno. Continua la battaglia legale tra Bill e Katie per l’affido del figlio Will.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 17 al 21 giugno. In queste puntate continuerà la battaglia legale che vede contrapposti Bill e Katie, e i loro rispettivi alleati, per l’affidamento di Will.

Nel frattempo Steffy non riuscirà più a trattenersi e confesserà a Liam di provare ancora forti sentimenti nei suoi confronti. Un malore improvviso coglierà Hope, ci saranno problemi per la sua gravidanza?

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Thorne incontra Carter e gli anticipa che Bill va fermato: l’uomo è pronto a tutto pur di ottenere la custodia esclusiva di Will. Justin cerca di farlo ragionare.

Alla Forrester, Thorne, Hope e Liam parlano della nuova collezione. Poi entra Steffy che però, avvisata che Kelly ha la febbre, corre subito a casa. E Liam la segue.

Thorne, Ridge, Quinn e Brooke parlano della decisione di Katie di chiedere la custodia esclusiva di Will. Nel frattempo, Bill si reca a casa di Katie per vedere il bambino.

Katie spiega a Bill che, seppur con dolore, chiederà la custodia esclusiva di Will, perché le sue assenze hanno fatto soffrire il bambino. Ma l’editore è deciso a farle la guerra.

Steffy confessa a Liam di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti. Hope ha un malore improvviso: perderà il bambino?