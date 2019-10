Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 ottobre. In queste puntate Bill scopre il coinvolgimento di Ridge nel suo processo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful da 14 al 20 ottobre. In queste puntate assisteremo ad un nuovo capitolo del triangolo Bill–Brooke–Ridge. Lo Spencer vuole dimostrare a Brooke di essere cambiato e di meritare il suo amore.

Per questo motivo evita di denunciare Ridge per averlo aggredito e mandato all’ospedale. Successivamente evita per la seconda volta di denunciarlo quando scopre il suo coinvolgimento nel processo in cui era coinvolto il figlio e l’ex moglie.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Bill e Justin riescono a registrare la conversazione tra Ridge e il giudice McMullen e a raccogliere, così, le prove del loro raggiro.

Bill ha scoperto la verità, ma decide di non denunciare nessuno. Sostiene di essere cambiato per merito di Brooke, e le dichiara il suo amore.

Katie e Thorne, raggiunti da Ridge, chiariscono a Liam e Wyatt i motivi che hanno portato Ridge ad agire in modo illecito nei confronti di Bill.

Steffy, Liam e Hope cercano di trovare un punto di equilibrio che permetta loro di vivere in armonia. Il proposito è quello di far crescere insieme le loro figlie.

Bill riesce a dare un senso alla propria vita donando amore a Will. Katie se ne rende conto e si ravvede riguardo alla questione della custodia del bambino.

A casa Forrester sono in corso i festeggiamenti per il Giorno del Ringraziamento. Eric ringrazia Pam e Charlie per aver cucinato. Hope ammira Liam perchè è un padre devoto.