Beautiful, anticipazioni fino al 2 giugno: Thorne contro Bill per Katie

Beautiful, anticipazioni trame dal 27 maggio al 2 giugno. Thorne si intromette tra Bill e Ketie presentandosi come suo compagno.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful dal 27 maggio al 2 giugno. In queste puntate vedremo Ridge molto preoccupato per Steffy dopo la separazione con Liam.

Per lo stesso motivo Taylor è furiosa, in particolare per le nozze di Liam e Hope. Nel frattempo Ketie e il suo ex marito Bill hanno delle discussioni. Thorne si mette in mezzo alla ex coppia annunciandosi come nuova fiamma di Katie.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Steffy è sempre più decisa ad abbandonare la competizione poiché non riesce più a tollerare gli interminabili tira e molla di Liam. Hope, nel frattempo, inizia a programmare il matrimonio con l’uomo della sua vita.

Ridge confida a sua moglie di essere molto preoccupato per le decisioni prese da Steffy. Brooke lo rassicura, dicendo che la giovane Forrester sa quello che fa. Diventare per la prima volta mamma l’ha cambiata da cima a fondo. Gli spiega anche che Steffy ha capito che non può passare una vita intera a rincorrere un uomo sempre indeciso.

Hope, nel frattempo, viene investita da mille dubbi. È convinta che Liam la veda come un ripiego visto che è l’unica ragazza rimasta in gara per lui. Il giovane Spencer la rincuora con una dichiarazione d’amore e una proposta di matrimonio.

Nella prossima settimana, nella soap Beautiful, assistiamo anche ai battibecchi tra Katie e il suo ex marito Bill Spencer. La sorella di Brooke gli rinfaccia di aver sprecato il suo tempo libero a riconquistare il cuore di Steffy, anziché passarlo con il figlio Will.

Thorne s’intromette nella faccenda, presentandosi come la nuova fiamma di Katie. Il fratellastro di Ridge fa capire a Bill di essere pronto a diventare il padre di Will. Il magnate reagisce malissimo quando Thorne lo definisce un padre buono a nulla. Tra i due rivali nasce un aspro battibecco.

Hope vuole invitare al suo matrimonio anche Steffy e Taylor. Ridge e Brooke le fanno capire che la sua è un’idea pessima. Taylor perde le staffe quando sua figlia le racconta dell’imminente matrimonio di Hope e Liam. La neomamma la supplica di stare accanto a lei e di darle conforto durante quel fatidico giorno.