Beautiful, anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto

A casa, Katie e Will si preparano per il matrimonio; intanto arrivano le sorelle, desiderose di aiutare. Da Eric, Carter porge gli anelli a Thorne così i due si scambiano le promesse finali e vengono dichiarati marito e moglie. Tutti si congratulano.

Bill confida a Justin di essere furente, ma che non si arrenderà: si prenderà cura di Will, costi quel che costi. Al ritorno dalla cerimonia, Thorne e Katie passano la prima serata insieme da sposati. Ha inizio l’udienza, Katie ha chiesto la custodia esclusiva di Will.