Beautiful, anticipazioni dal 15 al 19 luglio. Brooke si schiera dalla parte di Bill per la custodia e i due si avvicinano.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 15 al 19 luglio. Dopo la decisione di Ridge di non scegliere la linea di Hope, Brooke si schiera dalla parte di Bill sulla questione dell’affidamento del figlio.

Questa decisione riavvicinerà molto i due. Nel frattempo Thorne e Katie decidono di sposarsi, scelta fa felice anche Ridge. Nel frattempo prosegue il triangolo composto da Xander, Zoe ed Emma.

Vediamo le anticipazioni di Beautiful più nel dettaglio.

Alla Forrester Creations, Emma incontra Xander e lo ringrazia per non aver insistito nel suo corteggiamento. La ragazza gli ribadisce che prova qualcosa per lui, ma non vuole comunque affrettare i tempi.

La situazione sembra essere stata chiarita, Emma però non sa che Xander è rimasto turbato da Zoe e continua a pensare a lei. Intanto, Brooke decide di affrontare Katie. Brooke ha ormai scelto di prendere le difese di Bill e, così, va a trovare Katie, cercando di non convincerla a non proseguire con il processo legato alla custodia esclusiva di Will.

La più piccola delle sorelle Logan reagisce in modo freddo e distaccato. Non solo, Katie dichiara a Brooke che non vuole permettere a nessuno di intromettersi nella sua vita privata. A questo punto, la madre di Hope non può non fare un passo indietro, al fine di evitare una rottura insanabile.

Brooke rivela a Bill di non essere riuscita a convincere Katie a interrompere questa battaglia legale. Lo Spencer non vuole che la madre di Hope si lasci coinvolgere da quanto sta accadendo. Nonostante ciò, le dice che le è grato per il suo interessamento. Dopo di che, la prende tra le sue braccia e la bacia.

Bill bacia Brooke. Quest’ultima, sebbene lo respinga, gli promette che continuerà ad aiutarlo per vincere la causa contro Katie. Messo al corrente di quanto accaduto, più tardi, Justin rimprovera lo Spencer, convinto che quest’ultimo corra il rischio che Brooke riveli a Katie e a Ridge che lui l’ha baciata. Bill, però, è certo che la Logan manterrà il segreto.

Ridge si mette in contatto con Thorne, a cui rivela che tutta la famiglia è felice del suo fidanzamento con Katie. Intanto, Brooke la pensa diversamente ed è ormai sicura che si tratti di un piano per riuscire a vincere la battaglia in tribunale contro Bill.