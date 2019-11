Beautiful, anticipazioni dall’11 al 17 novembre. Maya torna per passare del tempo con la famiglia e annuncia di voler divorziare da Rick.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dall’11 al 17 novembre. In queste puntate una notizia a sorpresa sconvolgerà la famiglia Forrester: Maya vuole divorziare!

La donna infatti è appena tornata per passare del tempo con i suoi famigliari e annuncia di essersi lasciata con Rick, dal quale vuole anche il divorzio. Inoltre Taylor è sempre al centro del dibattito tra alcuni dei personaggi principali della soap.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Maya arriverà a Los Angeles per festeggiare il Natale con i Forrester insieme alla piccola Lizzie e darà a tutti una notizia clamorosa: sta divorziando da Rick!

Nel frattempo, Steffy e Hope saranno sul piede di guerra a causa di Taylor. La prima, supportata da Liam, crede che Taylor debba avere accanto la sua famiglia per ritornare ad essere quella di un tempo mentre la seconda, appoggiata da Brooke, sosterrà l’esatto contrario.

Ciò sarà motivo di diverbi e divisioni tra i coniugi Spencer. Nel frattempo, Emma scoprirà che Zoe e Xander sono ritornati insieme e chiuderà le porte all’amore! Reese difenderà la Hayes da un “attacco” di Brooke.

I due, poi, andranno a pranzo insieme. Nel ristorante, si stabilirà un’atmosfera di grande complicità che culminerà in un bacio. Il Buckingham, poi, verrà avvicinato da un losco personaggio che dirà di avere un debito molto salato con lui

Brooke e Hope diranno chiaramente a Steffy che la presenza di Taylor è poco gradita a Villa Forrester il giorno di Natale in quanto, per quel che ha fatto a Bill, la ritengono una persona molto pericolosa.

Intanto, Mya confesserà che lei e Rick si sono lasciati. Non c’era più passione… Xander e Zoe annunceranno ad Emma di essersi rimessi insieme, mentre Bridget ritornerà per passare le festività in famiglia.