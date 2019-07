Beautiful, anticipazioni dall’8 al 12 luglio. Bill vuole sfruttare la tensione tra Brooke e Ridge contro l’ex Katie.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful. Avevamo lasciato la soap americana con le tensioni tra Ridge e Brooke a causa della decisione di Ridge di finanziare il progetto di Steffy e non quello di Hope.

Bill decide di sfruttare la situazione per sfruttare Brooke nella sua lotta per il piccolo Will. Infatti tenterà di dividere Brooke e la sorella Katie, ex mogli di Bill, per tentare di ottenere l’affidamento del figlio.

Vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful più nel dettaglio.

Le due sorelle Logan spesso si sono scontrate e non solo per Bill ma anche per Ridge e presto potrebbe succedere lo stesso visto che proprio la maggiore ha deciso di prendere le parti di Bill nella guerra per l’affidamento di Will.

Nei giorni scorsi Brooke ha parlato di questo con Bill e lo stesso farà nei prossimi giorni presentandosi a casa di Katie, cosa succederà a quel punto? Sembra che la biondina si dirà contraria alla lotta per l’affidamento e cercherà di dissuadere la sorella ma senza molto successo. A quel punto Brooke dovrà comunicarlo a Bill ma quale sarà la reazione di Katie alle parole della sorella?

Brooke sta passando un momento difficile perché Ridge ha comunicato ufficialmente che finanzierà la linea “Intimates” di Steffy a svantaggio di “Hope for the Future”. L’armistizio tra Steffy e Hope viene freddamente troncato dalla decisione di Ridge di portare avanti la linea “Intimates” di sua figlia.

Xander è conteso da Emma e Zoe, ma lui pare aver preso la sua decisione. A questo punto è scontro aperto tra Steffy e Hope da quando Ridge ha scelto la linea “Intimates”. Xander invita Emma a un pomeriggio di relax insieme ma lei non si sente pronta a spingersi oltre con lui. Zoe ne approfitta per cercare di conquistare il suo ex e lo bacia.