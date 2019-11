Beautiful, anticipazioni americane: Thomas è vivo?

Beautiful, anticipazioni americane. Dopo la caduta nella vasca contenente l’acido, tutti danno Thomas per morto. Ma è davvero così?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate americane di Beautiful. Nell’ultimo periodo abbiamo assistito alla caduta in una vasca d’acido di Thomas, figlio di Ridge e Taylor. Tutti piangono la sua morte, ma sarà davvero cosi?

Le anticipazioni dicono che potrebbe essere sopravvissuto e potrebbe continuare a tramare nell’ombra. Sebbene non sia stato ancora svelato come sia possibile che sia ancora vivo, è stato fatto un primo nome per una sua complice: Zoe.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Nei prossimi episodi Thomas farà la sua mossa per estromettere definitivamente le Logan dalla vita e dall’azienda dei Forrester. Il primogenito di Ridge e Taylor tramerà nell’ombra, lasciando credere a Hope di avere avuto un ruolo nella sua morte, o si rivelerà presto?

Intanto la giovane Logan e sua madre Brooke potrebbero nascondere la dipartita (o presunta tale) di Thomas, tanto è vero che, come già riportatovi, Steffy si preoccuperà quando si renderà conto che il fratello è irreperibile.

Quello che per ora è sicuro è che a fine mese Liam e Hope celebreranno il primo Ringraziamento con la loro figlia Beth e con Douglas, mentre Shauna Fulton accetterà di prendere parte ai festeggiamenti di Eric e Quinn, ben sapendo di poter così trascorrere la ricorrenza anche con Ridge.

Ma come avrebbe fatto Thomas a sopravvivere alla caduta nell’acido?

Il volto del ragazzo è stato mostrato emergere in superficie nella vasca contenente la sostanza corrosiva, ma la faccia era priva di ustioni e ferite che l’acido avrebbe dovuto provocare immediatamente. Dunque c’era ancora acido lì dentro oppure no?

Qualora (come a questo punto è abbastanza certo) Thomas fosse vivo, agirà da solo? O troverà aiuto in qualcuno, magari in Zoe Buckingham?

La ragazza ha rapidamente maturato un interesse per lo stilista, arrivando a baciarlo. Con sua delusione, tuttavia, Zoe non è sembrata in grado di distogliere la mente di Thomas da Hope. Le cose cambieranno?