Beautiful, anticipazioni americane: Steffy rinuncia a Liam?

Beautiful, anticipazioni americane. Dopo l’annuncio del nuovo matrimonio tra Liam e Hope, Steffy rinuncia definitivamente al ragazzo?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate americane di Beautiful del prossimo futuro. Il triangolo Liam–Steffy–Hope sembra essere arrivato al capolinea, con il nuovo matrimonio tra Liam e Hope.

Pare infatti che Steffy, scoperto cosa aveva fatto Thomas per avere Hope per se, se sia convinta che Liam non sia destinato a stare con lei. Inoltre aiuta la coppia a separare Douglas da Thomas, con il quale non potrebbe vivere bene.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Hope aveva rifiutato la proposta di nozze di Liam, in quanto accompagnata dall’ultimatum di rinunciare ad essere la madre di Douglas e di lavorare con Thomas alla Hope For The Future.

Seccato dal rifiuto, lo stesso Liam se ne era andato di casa e a quel punto Thomas, consapevole delle intenzioni di Hope di ricucire col ragazzo, aveva spinto la sorella a baciare Liam, consapevole che con molta probabilità Hope sarebbe arrivata in tempo per assistere alla scena…

La verità sul bacio sembra aver eliminato gli altri problemi della coppia: Liam, infatti, si è detto ora bendisposto ad accogliere Douglas in una famiglia a quattro che li veda insieme a Beth e Hope.

La figlia di Brooke, di fronte al cambio di registro di Liam sulla questione, non ha saputo resistere e ha accettato, non risparmiando la rabbia per la rivale, a cui ha rinfacciato la ormai decennale questione della funivia.

Per Hope, con questo errore, Steffy ha dato prova di non essere mai cambiata. Nonostante ciò, le due collaboreranno per punire Thomas e salvare Douglas da lui.

Se fino ad ora Steffy è stata infatti sempre risoluta nel proteggere il rapporto tra il fratello e il nipote, ora la ragazza ritiene che Liam e Hope potranno dare a Douglas una famiglia migliore.

Così la coppia ha festeggiato questo nuovo fidanzamento, stipulato nel salotto della stessa Steffy, di fronte a quella foto con l’ex marito che ancora non è mai riuscita a staccare dalla parete.

La figlia di Ridge ha accolto con gioia il lieto fine, con tanto di lacrime di felicità. Ora si metterà dunque una pietra sopra questa dinamica triangolare o si tratta solo di una “finta” conclusione?

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.