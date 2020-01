Beautiful, anticipazioni americane: Wyatt lascia Sally?

Beautiful, anticipazioni americane. Wyatt vuole rompere con Sally per tornare insieme a Flo, ma Sally rifiuta la rottura.

Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful che andranno in onda in america. Ricordiamo che le puntate italiane, rispetto a quelle americane, sono indietro di parecchi mesi, quindi quello di cui parleremo lo vedremo tra molto tempo.

Wyatt ha deciso di tornare con Flo. Era da tempo che pensava di ritornare con lei, ma ora che la famiglia ha perdonato la donna per il ruolo nello scambio di culle della piccola Beth, ha deciso di rompere con Sally per compiere questo passo.

Vediamo adesso la trama più nel dettaglio.

Wyatt Spencer non verrà messo da Sally nelle condizioni di lasciarla con facilità. Il figlio di Bill e Quinn ha riconosciuto di avere in testa solo un futuro con la sua ex, ovvero Flo. Già da un po’ il ragazzo aveva addolcito la propria posizione nei confronti della giovane Fulton, resasi complice dello scambio di culle attorno a Beth.

Per Wyatt, Flo si è riscattata da quella brutta storia donando a Katie un rene che le ha salvato la vita e la stessa Logan ha chiesto a Bill e a Donna di perdonare la figlia di Storm e accettarla nella loro famiglia.

Spinto dunque dal fatto che Flo si sia redenta agli occhi dei familiari, Wyatt si è sentito libero di riprendere la storia con lei. Ciò richiede ovviamente che lui rompa il fidanzamento con Sally ma non solo Wyatt si troverà in difficoltà nel dover spezzare ancora il cuore della stilista, ma la stessa Spectra si troverà a vivere una sorta di rifiuto di fronte alla realtà.

Intanto la stessa Sally si sottoporrà ad accertamenti medici per indagare gli strani sintomi che ultimamente l’hanno colpita. Saranno solo il frutto di stress o la giovane scoprirà di essere affetta da qualcosa di più grave?

In questo momento particolarmente emotivo, Sally si imbatterà in Katie che, rendendosi conto del suo turbamento, la porterà a confidarsi. In seguito, Katie si ritroverà a dare consigli anche a Wyatt su come risolvere la situazione tra le sue due spasimanti.

