Beautiful, arrivano le ultime anticipazioni americane. Shauna, madre di Flo, si scopre molto attratta da Ridge Forrester.

Arrivano le ultime anticipazioni sulla trama delle puntate americane di Beautiful. In questo momento in America i telespettatori stanno assistendo all’esordio di un nuovo personaggio, destinato a portare con se novità per tutti i personaggi della soap.

Si tratta di Shauna Fulton, madre di Flo, che ha in passato avuto rapporti con Storm Logan, padre di Flo, e Bill Spencer. Inoltre proprio nelle ultime puntate scopriamo che la donna è interessata a Ridge, come andrà a finire la situazione?

Vediamo adesso la trama delle puntate americane di Beautiful più nel dettaglio.

Shauna è ora elettrizzata per questa facoltosa e promettente parentela della figlia: un legame pieno di opportunità potenziali che l’ha portata a consigliare a Flo di non rivelare mai la verità sullo scambio di culle.

Nonostante il suo rancore di vecchia data nei confronti di Bill, Shauna non sembrerà così maldisposta nei suoi confronti quando lo incontrerà a Il Giardino, trovandolo in uno stato di delusione. Il magnate, infatti, riceverà una risposta negativa da Katie quando chiederà a quest’ultima di risposarlo.

La Logan, che ha iniziato a riavvicinarsi a Bill, ha rifiutato questa decisione improvvisa dell’uomo, temendo che il loro passato sia destinato a ripetersi. Convinta da Brooke e Donna a concedere a Bill una nuova possibilità, Katie, rintracciato l’ex consorte al ristorante, lo vedrà intento ad avere una piacevole conversazione con Shauna.

Questo scenario alimenterà la sua mancanza di fiducia verso la fedeltà che l’editore potrà mai avere nei suoi confronti.

Mentre Brooke e Ridge dovranno superare delle difficoltà, Shauna si scopre attratta dallo stilista.

Ma Katie non sarà, forse, l’unica Logan a dover temere la competizione con Shauna. Stando al comunicato ufficiale per il prossimo mese, la Fulton senior avrà modo di conoscere Ridge per la prima volta quando sua figlia riceverà una proposta di lavoro da Hope.

Quest’ultima chiederà al patrigno di poter assumere la cugina per assisterla alla Hope For The Future. Lo stilista avrà qualche riserva vista l’assenza di qualifiche di Flo ed il legame che tutti credono lei abbia con Phoebe, la bimba adottata da Steffy (che è in realtà Beth!). Ma alla fine, Ridge deciderà di dare il proprio benestare.

In queste circostanze Shauna farà la conoscenza del celebre designer e avrà l’occasione di indossare un abito originale Forrester. A quanto pare la donna non resterà indifferente di fronte a Ridge, che troverà molto attraente e potente….

Tutto questo si rivelerà un nuovo grattacapo per Brooke? Le anticipazioni aggiungono che il rapporto tra la Logan ed il marito dovrà affrontare nuove prove riguardanti i loro figli. Ridge, con preoccupazione, ha ricevuto le confidenze di Thomas circa i suoi sentimenti per Hope e lo ha invitato a rispettare il matrimonio della ragazza.

Lo stilista è tuttora all’oscuro delle tattiche che il figlio è disposto a mettere in campo, ma non ha ancora ritenuto di dover informare Brooke di questi sentimenti. La Logan ritiene che l’amicizia e la collaborazione lavorativa tra Hope e Thomas sarà utile ad entrambi ma è ignara che la profezia lanciata da Taylorpotrebbe anche avverarsi…