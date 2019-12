Ascolti Rai, prosegue il successo di Salemme il bello... della diretta

La commedia “Sogni e bisogni”, il secondo dei tre spettacoli che Vincenzo Salemme porta in scena in diretta dall’auditorium Scarlatti della Rai di Napoli, ha appassionato 1 milione 491mila telespettatori.

Salemme… il bello della diretta | Grazie all’offerta diversificata, ieri, mercoledì 18 dicembre, le reti Rai si confermano le più seguite in prima serata con 8 milioni 855mila spettatori e uno share del 36.9, in seconda serata con 3 milioni 546mila e il 32.9 e nelle 24 ore con 3 milioni 562mila e il 35.9.

In prima serata su Rai1, “Giorgio Ambrosoli – Il Prezzo del coraggio”, la docu-fiction che racconta la storia esemplare di un uomo comune ed eroico al tempo stesso, ha realizzato 2 milioni 478mila spettatori e l`11.9 di share.

Su Rai2 ottimo risultato per “Salemme… il bello della diretta”. La commedia “Sogni e bisogni”, il secondo dei tre spettacoli che Vincenzo Salemme porta in scena in diretta dall’auditorium Scarlatti della Rai di Napoli, ha appassionato 1 milione 491mila telespettatori pari al 7 di share che ha toccato il 24,1 del pubblico televisivo della Campania. Sempre bene su Rai3 “Chi l’ha visto?”: la trasmissione di Federica Sciarelli ha avuto il gradimento di 2 milioni 99mila spettatori pari al 10.6 di share. Inoltre con quasi 26mila interazioni totali è il programma di prima serata più commentato sui social (fonte Nielsen Italia).

Da segnalare, in seconda serata su Rai1 “Porta a Porta” con l’intervista di Bruno Vespa al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, seguita da 682mila spettatori con uno share del 9; su Rai2 il programma di Renzo Arbore “Ll’arte d’ `o sole”, che celebra in tre serate i 28 anni di carriera dello showman dedicati alla valorizzazione e al rilancio della canzone napoletana classica in Italia e all’estero, ha registrato 442mila e il 5.3.

Prosegue il buon andamento dell’informazione Rai con il Tg1 delle 20 leader d’ascolti con 4 milioni 639mila spettatori e uno share del 20.7. Il Tg2 delle 13 è stato visto da 1 milione 859mila e il 14 di share. Il Tg3 delle 19 ha raggiunto 1 milione 971mila telespettatori, pari all`11,1 di share saliti a 2 milioni 365mila (share dell`11.5) nelle edizioni curate dalla Tgr.

Sempre molto apprezzata dal pubblico la programmazione del day time. In particolare su Rai1 i risultati di “Unomattina” che raccoglie un netto di 890mila telespettatori e uno share del 17.5 e la prima parte di “Storie Italiane” con 978mila spettatori e il 19.6 di share. Nel pomeriggio “Vieni da me” ha registrato 1 milione 649mila spettatori con il 12.2 di share. Sempre molto seguita la soap “Il Paradiso delle signore” con 1 milione 574mila spettatori e il 13.9 di share. Subito dopo la messa in onda a cura del Tg1 della cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno del presidente della Repubblica e i rappresentanti delle istituzioni ha segnato 1 milione 56mila spettatori e il 9.3.

Nel preserale della rete ammiraglia “L’Eredità” ha registrato nella sfida dei Sette 3 milioni 229mila spettatori (20,1 di share) saliti nel gioco finale a 4 milioni 756mila pari al 24,3 di share, confermandosi il programma più visto della fascia oraria. Sempre vincente nell’access prime time “I soliti ignoti” con 5 milioni 526mila spettatori e il 22,2 di share.

Su Rai3 bene nel pomeriggio la puntata di “Geo” con 1 milione 864mila spettatori e il 14,4 di share; nell’access prime time “Non ho l’età” è stato visto da da 1 milione 122mila telespettatori pari al 4,8 di share.