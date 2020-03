Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Caos programmazione, Mediaset rimanda la puntata di ieri. Verrà trasmessa oggi?

Caos Uomini e Donne trono over. Il programma condotto da Maria De Filippi non è esente dal caos creato dallo stop determinato da Coronavirus alla programmazione Mediaset e il pubblico protesta.

La puntata di ieri del trono over è stata infatti spostata a data da definirsi. Qualcuno crede che potrebbe essere mandata in onda oggi ma non si hanno certezze. Nella stessa situazione anche altri programmi del palinsesto di Canale 5.

In attesa della sospensione del 23 marzo la confusione del palinsesto è palese.

Mediaset è in gran confusione. Questo è quello che emerge dalla programmazione degli ultimi giorni di alcuni dei programmi giornalieri di punta. Da Avanti un altro di Bonolis a Uomini e Donne di Maria De Filippi le cose non sono molto chiare.

Il tutto nasce ovviamente dalle disposizioni per evitare il contagio del Coronavirus. Tali disposizioni, che ricordiamo vanno seguite alla lettera, hanno creato delle difficoltà nella realizzazione di questi programmi.

Alle difficoltà logistiche, basti pensare che a Uomini e Donne si riuniscono dame e cavalieri provenienti da tutta Italia, si aggiungono quelle organizzative. La parte finale della registrazione del trono over doveva essere infatti mandata in onda ieri.

All’ultimo, però, Mediaset ha cambiato idea. E’ possibile che venga mandata in onda oggi, ma non ci sono certezze. La sospensione del programma dovrebbe iniziare il 23 marzo, visto che ci sono ancora delle puntate del trono classico già girate.

Anche la trasmissione di Bonolis è stata rimandata nonostante ci fossero ancora delle puntate girate prima del decreto. Fermo anche Mattino 5 condotto da Federica Panicucci, va avanti invece il Grande Fratello Vip.

