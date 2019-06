Uomini e Donne, in un’intervista sul settimanale ‘Di Più’ Ursula Bennardo racconta alcune vicende ed esprime dei dubbi su Sossio Aruta. E’ già crisi per la coppia?

E’ già tempo di crisi tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta? La coppia, protagonista del trono over di Uomini e Donne, sta forse attraversando un periodo di crisi.

O almeno è quanto appare da un’intervista rilasciata in settimana da Ursula sul settimanale Di Più.

In questa intervista Ursula esprime dei dubbi su Sossio, sia in relazione alla bambina che la coppia sta aspettando, si nell’ottica della relazione vera e propria. La notizia ha sconcertato i fan della coppia che ha chiesto chiarimenti alla donna tramite il suo profilo Instagram.

“Il nostro rapporto è un po’ cambiato” dichiara Ursula Bennardo al settimanale Di Più.

Ursula Bennardo ha parlato della sua relazione con Sossio Aruta al settimanale Di Più. In questa intervista leggiamo dei dubbi che la donna ha rispetto il proprio partner, dubbi così grandi da far temere una crisi nella coppia.

“Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate ma anche di nuove cose”, dichiara Ursula. Che aggiunge: “Nel primo mese di gravidanza, ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri“.

La donna poi si rivolge direttamente a Sossio: “Sossio, dimmi la verità: è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo?“. “Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina”.

Queste parole hanno gettato un’ombra sulla loro relazione, tanto da lasciare senza parole i fan della coppia. Fan che hanno cercato delle rassicurazioni dalla stessa Ursula, chiedendole dei chiarimenti tramite il suo profilo Instagram.

Le risposte della Bennardo però hanno contraddetto completamente le sue dichiarazioni. Infatti l’ex dama di Uomini e Donne ha spiegato che questa fantomatica crisi è frutto di speculazioni infondate fatte sulle sue parole. Sarà vero? Lo scopriremo solo con il tempo.