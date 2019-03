Uomini e Donne trono over, Ursula Bennardo: “Presto un figlio con Sossio”

Uomini e Donne trono over rivela alcune indiscrezioni sulla coppia Ursula Bennardo e Sossio Aruta. A quanto pare la coppia starebbe pensando di avere un figlio subito dopo le nozze.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, la coppia di Uomini e Donne trono over, è tornata sulla scena la scorsa settimana e hanno aggiornato il pubblico sulla loro relazione. Sossio ha espresso soddisfazione per come sta procedendo la loro storia: “Ursula mi sta dando la vita che ho sempre cercato”. Anche Ursula e entusiasta del loro rapporto e in esclusiva ha affermato: “Tutto procede a gonfie vele, nonostante l’impulsività di Sossio”.

Oggi vivono una convivenza serena. Le loro abitudini quotidiane sono compatibili. Hanno trovato un loro equilibrio e una buona intesa di coppia. Tempo fa si era parlato di matrimonio. L’idea delle nozze è sempre più vicina. Ma a quanto pare i progetti si sono estesi all’idea di una famiglia allargata.

Ursula: ” Il desiderio di avere un figlio con Sossio è molto forte”

“Per ora abbiamo già allargato la nostra famiglia (Ursula ha già tre figli e Sossio due avuti da precedenti relazioni, ndr) con una bellissima coniglietta di nome Kendy, ma in noi è sempre più forte il desiderio di avere un bambino?”. Ha dichiarato Ursula in un’intervista rilasciata al Magazine Uomini e Donne.

“La storia con Sossio mi ha insegnato che i rapporti a due non sono affatto facili e che per star bene ci vuole tanta pazienza e ovviamente tanto amore. Sono convinta, adesso più che mai, che il nostro è un vero grande amore e che dopo quello che abbiamo passato riusciremo a essere sempre uniti per non perderci più”.