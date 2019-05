Uomini e Donne trono over, parla Ursula Bennardo. L’ex dama ha rilasciato una lunga intervista sul magazine parlando della sua vita.

Ursula Bennardo torna a parlare sul magazine di Uomini e Donne trono over. L’ormai ex dama racconta dei retroscena della sua esperienza nel dating show di Canale 5 e ci parla della fase attuale della sua vita insieme a Sossio Aruta.

Ricordiamo che il percorso di Ursula è stato segnato dall’incontro con Sossio, che tra alti e bassi è riuscito a conquistarla. La coppia ora è in procinto di sposarsi e aspetta anche una bambina.

Vediamo di seguito le parole di Ursula Bennardo:

L’intervista di Ursula si apre con la sua gravidanza e le sue speranze per il futuro.

“Il nome confermo che sarà Bianca. Voglio crescerla come ho cresciuto gli altri miei figli. sono forti e responsabili. Son stata una mamma dolce, ma anche molto severa ed esigente. Spero che Bianca diventi come me: sensibile, ma anche forte e determinata. Non c’è nulla che mi faccia paura, sono pronta a prendermi le mie responsabilità e vorrei che anche lei fosse così, me lo auguro. […] Sto preparando il suo corredino, anche se sto cercando di non esagerare con lo shopping. Non voglio neanche che sia tutto rosa, sto spaziando tra il rosso, blu, il bianco, il panna, ma sono solo all’inizio.”

L’ex dama di Uomini e Donne trono over ci parla poi delle motivazioni che l’hanno portata al programma di Maria De Filippi.

“Quando ho partecipato a Uomini e Donne, era un periodo un po’ piatto della mia vita, tutto casa e lavoro. Non avevo molto stimoli. Non uscivo spesso. L’ho presa come un’esperienza per tirarmi un po’ su, ma non avrei immaginato che realmente dopo dodici anni da single, avrei trovato l’uomo della mia vita. Sono difficile, non mi lego facilmente: pensavo sarei rimasta da sola almeno fino ai quaranta! Volevo mettermi in gioco ed è capitato subito. Ho incontrato Sossio per caso ed è nato tutto così, inaspettatamente. La cosa più bella è che ci siamo scelti veramente. Avevamo le nostre paure, io di innamorarmi e di lasciarmi andare. Temevo un rapporto a distanza, non pensavo che sarebbero arrivati così velocemente l’amore, la convivenza, un figlio insieme. È successo tutto in un anno, a entrambi si è stravolta la vita.”

Qualche parola anche sulle sensazioni di Sossio nei confronti di Bianca.

“Sossio è felicissimo di aspettare una femminuccia, era il suo desiderio più grande. Io sarei stata felice anche se fosse stato un maschio, ma una bambina è una grande novità per noi. Entrambi ci siamo rapportati sempre con dei maschi e sarà strano avere una piccola neonata. Strano, ma anche entusiasmante. Non vediamo l’ora di conoscerla.”