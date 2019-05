Uomini e donne trono over: Ida Platano (tornata nel dating show di Maria De Filippi) lancia un messaggio a Riccardo Guarnieri.

Un po’ a sorpresa, Ida Platano è tornata protagonista del trono over di Uomini e donne, dopo che Riccardo Guarnieri aveva chiesto alla redazione del dating show di Canale 5 di chiamare nuovamente in studio la sua ex fiamma.

L’esperienza del cavaliere a Uomini e donne è andata avanti anche senza Ida, con la quale sembrava tutto finito, tanto che la dama, un po’ di tempo fa, decise di abbandonare il programma.

L’incontro in studio, andato in onda nella puntata di ieri, martedì 14 maggio, ha visto Ida in splendida forma, super abbronzata e rilassata. Riccardo le ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a prendere questa decisione così importante. I due hanno poi concluso il dibattito con un romantico ballo al centro dello studio.

Secondo voi Ida e Riccardo torneranno insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/E26wNjqTlc — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 14, 2019

Sui social, la Platano sembra aver lanciato un ulteriore messaggio al suo ex. Come riporta “Kontrokultura”, la dama ha pubblicato una foto in una story su Instagram, tratta dall’esperienza a Temptation Island. Il contenuto della didascalia sembra riferirsi a Riccardo: nella vita bisogna sempre lottare per ciò che si vuole. Anche quando capita di cadere, bisogna rialzarsi più forti di prima e continuare a lottare. Chissà se ci sarà un ritorno di fiamma all’orizzonte.