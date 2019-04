Uomini e donne trono over: Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno raccontato come procede l’attesa per il loro bambino (e fatto chiarezza sul tema matrimonio).

Come noto da tempo ai fan del dating show di Maria De Filippi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ormai ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, aspettano un figlio. Sia il calciatore campano che la sua amata sperano possa essere una femminuccia, in quanto lui ha già due figli maschi e lei ne ha altri tre.

In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, la coppia rivela qualche altro piccolo dettaglio sul lieto evento: “Soprattutto questi primi mesi non sono felicissimi: ho le solite nausee tipiche, anche se devo dire che non posso lamentarmi. L’unico piccolo problema -ha dichiarato Ursula- è che non ho più vent’anni e devo stare a riposo su consiglio dei medici, cosa che a una persona attiva e dinamica come me pesa parecchio. Limitarmi è un problema più che altro psicologico”.

Uomini e donne, Sossio sulle nozze con Ursula: “Nessuna fretta”

Nelle ultime settimane, inoltre, erano girate voci sulle loro nozze. Tuttavia, stavolta è Sossio Aruta a smentire la notizia: “Sono solo voci, io e Ursula non ci siamo sposati. Quella foto di cui tutti parlano è di una sfilata di moda che abbiamo fatto tempo fa”. Sul tema matrimonio, l’cavaliere del Trono Over spiega che si tratta anche di un argomento abbastanza delicato, “perché sia io che Ursula siamo stati sposati e probabilmente sarà un rito civile. In ogni caso ora come non abbiamo nessuna fretta”.

Sta di fatto che per Sossio Aruta ed Ursula Bennardo (che questa settimana sono anche stati in studio per raccontare la loro gioia) è davvero un momento pieno di felicità: sono ormai lontanissimi i fantasmi della crisi della loro relazione (che era stata messa a dura prova dall’ultima edizione di Temptation island vip).