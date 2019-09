Uomini e Donne, trono over. L’ex cavaliere Sossio Aruta risponde, male, alle critiche dei fan ricevute sui suoi profili social.

Sossio Aruta torna a far parlar di se. Dopo le ultime puntate Uomini e Donne trono over dove l’ex cavaliere è stato ospite insieme a Ursula Bennardo, molti fan del programma si sono scagliati contro di lui.

In molti, infatti, hanno criticato il suo partecipare ancora alle trasmissioni televisive invece di dedicarsi alle cose importanti. Come ad esempio la famiglia, che a breve conterà una persona in più, e sopratutto al suo lavoro.

“Sei un cogl***e”, sbotta Sossio Aruta nei confronti di un fan.

Come spesso è accaduto in passato, Sossio Aruta ha reagito male alle critiche piovutegli contro sui suoi profili social. Il carattere focoso del cavaliere è noto a tutti e sembra che nemmeno l’imminente paternità sia riuscito a smorzarlo.

“Sei un cogl***e, salutami a tua sorella! Io un lavoro già c’è l’ho. Vendo cetrioli, carote e banane al supermercato. Vieni a farti una scorta, so che sei goloso”, risponde Sossio al fan che lo avere criticato.

Successivamente l’uomo cambia completamente tono e pubblica una foto di Ursula con il pancione con tanto di dedica. “Io e te siamo l’amore puro, l’amore folle. Sei sempre stupenda. Per il resto? Ci divertiamo a ironizzare”.

Nel frattempo anche Ursula Bennardo pubblica un aggiornamento sulla sua gravidanza: “Tutto finalmente è pronto per la nascita della nostra stellina. Non vediamo l’ora di vederti!”.