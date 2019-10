Uomini e Donne, trono over. Riccardo Guarnieri porta in studio una lettera d’amore per Ida Platano. Ida accetterà di uscire con lui dal programma?

Arrivano le ultime anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne trono over. Nella puntata di ieri del trono over abbiamo visto in onda la prima parte della registrazione in cui Riccardo Guarnieri leggerà una lettera d’amore per Ida Platano.

Abbiamo visto come sono andate le cose, in quanto le anticipazioni erano tutte sul contenuto della lettera e della reazione di tutti gli attori coinvolti. Scopriamo invece che Maria De Filippi ha avuto un ruolo determinante per la lettura della lettera.

Maria De Filippi ha passato l’intera puntata di ieri a convincere Riccardo a leggere la sua lettera.

Che Riccardo Guarnieri avrebbe letto una lettera d’amore a Ida Platano lo sapevamo dalla settimana scorsa, quando pubblicammo le anticipazioni di questa puntata. Ciò che invece ignoravamo era il coinvolgimento attivo di Maria De Filippi in questa faccenda.

Infatti Riccardo, entrato con l’intenzione di riconquistare Ida con la sua lettera, ha più volte cambiato idea. L’uomo, di fronte all’atteggiamento di Ida nei confronti di Armando Incarnato, era assalito dai dubbi e più di una volta ha rifiutato di leggere la sua lettera.

Maria ha più volte tentato di convincerlo (e ci riuscirà nella puntata di oggi). “Se stai lì a guardareti capita solo quello, non ti può capitare altro. Siccome io so che lui ha portato una cosa e ha detto prima di entrare“.

Riccardo ha poi risposto “Non so se farlo o non farlo. […] Non mi sembra il caso“. E ancora “Io non mi preoccupo di lui ma dei suoi occhi [di quelli di Ida, ndr] e del fatto che è rimasta seduta lì e del fatto che vuole sapere con ansia cosa c’è scritto“.

Ha poi concluso dicendo “Sarò un testardo, però…“, “No, sei un cretino” ha ribadito la De Filippi. Oggi andrà in onda la seconda parte della puntata con il contenuto della lettera. Per chi non volesse aspettare segnaliamo questo articolo in cui parliamo delle possibili conseguenze.