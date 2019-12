Uomini e Donne, trono over. Anticipazioni sulla puntata di oggi. Sono arrivati nuovi dettagli della puntata in cui Riccardo chiede la mano a Ida.

Arrivano le ultime anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne trono over. Ieri vi abbiamo anticipato della proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a Ida Platano. Oggi vi possiamo dire meglio come sono andate le cose.

Nella puntata di ieri abbiamo visto anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo come ospiti speciali. Inoltre scopriremo come sta procedendo la storia tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano.

Inizialmente Ida era pronta a lasciare andare Riccardo, ma la proposta l’ha presa completamente impreparata.

L’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne si è aperta con Sossio Aruta e Ursula Bennardo accompagnati dalla piccola Bianca. I due hanno raccontato di come vanno bene le cose tra di loro, anche se Sossio si sente messo un po’ in secondo piano.

Successivamente è stata mandata in onda l’esterna tra Juan Luis e Gemma Galgani. I due si sono confrontati dopo essere stati al cinema a vedere un film. Il cavaliere ha spiegato di voler essere sicuro al 100% dei propri sentimenti prima di fare eventuali passi in avanti.

La dama non ha preso bene la cosa, essendo una persona che segue di più l’istinto. Lei fa ciò che si sente di fare, dice, e poi corre via in lacrime. Tornati in studio Gemma, al centro dello stesso, ha raccontato di aver raggiunto Juan Luis in albergo.

Arriviamo cosi, alla fine della puntata, a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Viene mandata in onda la seconda parte della loro discussione. La dama, convinta di aver fatto la scelta giusta, reclama l’intenzione di non tornare indietro rispetto la sua decisione.

Questo nonostante la visione del video in cui i due chiariscono i motivi dell’ultimo litigio. Ida sembra sempre più convinta della sua decisione, tanto che dichiara a Maria De Filippi che “Non torno indietro”.

A questo punto però Maria fa entrare in studio Riccardo che tra le lacrime spiega di non voler perdere la donna. Tira fuori l’anello dalla tasca e fa la sua proposta di matrimonio alla dama.