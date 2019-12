Anticipazioni Uomini e donne trono over: Juan Luis Ciano si prepara all’incontro con Gemma Galgani (“So quello che voglio dalla vita, almeno per quanto riguarda i sentimenti”).

Uomini e donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, tornerà in onda da martedì 7 gennaio su Canale 5. Tuttavia, nella giornata di oggi, venerdì 27 dicembre, c’è stata la registrazione di una importante puntata del trono over, che vedrà protagonisti la superstar Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, con i due che si rivedranno faccia a faccia dopo il recente momento di crisi culminato con il pianto della dama torinese. Nell’attesa di sapere l’esito dell’attesissimo confronto, il dentista napoletano con origini venezuelane ha lanciato un messaggio tramite Instagram: “Mi sto godendo quest’attimo di libertà che tanto mi piace, mi dà energia. Mi sento un gladiatore -afferma Juan Luis – devo scendere nell’arena con i leoni.

Combatterò, sono una persona perbene che sa quello che vuole, almeno per quanto riguarda i sentimenti“. Che dietro queste parole ci sia la volontà del cavaliere di riavvicinarsi a Gemma?

Uomini e donne trono over, Gemma Galgani: “Vorrei condividere le feste con qualcuno”

Gemma Galgani ha intanto trascorso le feste con i suoi cari: “Abbiamo una tradizione di famiglia – ha raccontato la dama in un’intervista al Magazine di Uomini e donne – che ci vuole riuniti la sera della vigilia a casa di mia sorella Anna, con i suoi figli e i nipoti. Ognuno di noi contribuisce a mantenere vivi quei piccoli rituali ai quali non vogliamo rinunciare”. La mancanza dell’amore però si fa sentire: “Quando si è innamorati, si desidera trascorrere le feste accanto alla persona amata. Ho sempre pensato alle feste come una possibilità di vivere insieme un po’ anche il proprio passato, di raccontarsi, di condividere le sensazioni e i profumi. Vorrei condividere tutto questo con qualcuno, anche le consuetudini più banali, per me molto romantiche, come scegliere insieme gli addobbi per la casa, la ghirlanda da mettere sulla porta, i regali per i familiari e gli amici”.