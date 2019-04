Uomini e Donne trono over, che fine ha fatto Ida Platano? La dama dopo aver lasciato la trasmissione passa del tempo in famiglia.

Da qualche settimana ormai Ida Platano ha lasciato il trono over di Uomini e Donne. Troppa la sofferenza nel guardare il suo ex corteggiare e essere corteggiato da altre donne. Questo perchè i sentimenti di lei verso Riccardo Guarnieri sono ancora forti.

Ma cosa sta facendo l’ex dama in questo periodo? Molte voci si rincorrono tra i fans, alcune delle quali la vorrebbero vicino a nuovi amori. A fugare ogni dubbio ci pensa Ida stessa che sul suo profilo Instagram rivela il nome del vero uomo della sua vita.

Ida Platano, a seguito dei pettegolezzi fatti su di lei, ci svela sulle Instagram Stories l’uomo della sua vita.

A chi si aspetta una rivelazione shock dobbiamo dare una delusione. Infatti Ida Platano dichiara che l’uomo della sua vita non è altri che il figlio Samuele. Ecco cosa ha fatto nell’ultimo periodo, la mamma.

A testimonianza alcune foto che la ritraggono insieme al figlio mentre fanno colazione e mentre lo mette a dormire. Il volto del bambino è oscurato tramite un filtro particolare in modo da proteggere la sua privacy.

Sempre con il figlio Samuele la donna ha passato una breve vacanza in un favoloso resort in Madagascar. Al suo rientro a casa ha trovato molti regali, fiori e lettere arrivate dai fans che hanno preso in grande simpatia la donna durante il suo periodo in tv. Ida ha poi ringraziato tutti i fans sui social.