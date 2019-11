Uomini e Donne, trono over anticipazioni. Nell’ultima registrazione Ida Platano e Riccardo Guarnieri decidono di lasciarsi definitivamente. Ecco i veri motivi.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over. Nella puntata registrata sabato in tarda serata è arrivata una notizia bomba. Dopo la crisi delle ultime settimane Ida Platano e Riccardo Guarnieri decidono di separarsi definitivamente.

I problemi dell’ultimo periodo si sono rivelati insormontabili per la coppia, sopratutto perchè tali problemi derivano dal passato. Si tratta infatti delle problematiche che li avevano separati l’ultima volta, lasciando l’amaro in bocca ad entrambi.

E’ la stessa Ida Platano a fare luce sulle motivazioni dell’ennesima rottura.

Nell’ultima puntata del trono over Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati. I due erano tornati assieme qualche settimana fa dopo una rottura di un anno e più. La coppia ha provato a darsi una possibilità ma non sono riusciti a risolvere i loro problemi.

Già perchè nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto ritornare sempre gli stessi problemi. O meglio il non aver risolto quei problemi ne ha fatti nascere di nuovi.

A raccontarcelo è la stessa Ida, che già in una recente puntata aveva dichiarato che Riccardo non riusciva più a stare in intimità con lei. Il cavaliere le aveva risposto dicendo proprio che dovevano ancora chiarire tutte le vecchie problematiche.

La dama inoltre racconta un episodio inedito: qualche mese fa era andata da Riccardo con il figlio, ma la madre dell’uomo non le aprì la porta. Questo ha portato Ida ad avere del risentimento nei confronti della famiglia di Riccardo.

Inoltre la donna racconta di essersi rivolta ad uno psicologo per superare il trauma della rottura con Riccardo e riprendere la sua vita. Ora che i due si sono separati non sappiamo, ancora, quale sarà il loro destino.